思覺失調隨機殺人 侯友宜籲修法避憾事發生

多起隨機殺人案件凶嫌常自稱患思覺失調症，新北市長侯友宜（中）表示，籲中央修法明確規範，讓執法的過程及預防的策略上，能夠採取更周全更到位的作法。中央社記者王鴻國攝 109年3月15日

（中央社記者王鴻國新北15日電）新店隨機殺人等多起案件凶嫌常自稱患思覺失調症，警界出身的新北市長侯友宜表示，中央法令不明確，執法上難強制送醫或強制管束，籲中央修法明確規範，以避免憾事再發生。

侯友宜今天接受媒體聯訪時被問到新店隨機殺人案到小燈泡案等多起隨機殺人案，凶嫌多供稱患思覺失調症，再度牽動被害者家屬昔日傷痛，也引發社會對廢除死刑等爭論的關注。

侯友宜表示，他參加很多的座談會，很多的社區鄰里長都反映，處理思覺失調症患者要怎麼樣才不會標籤化，既要保障人權及兼顧維護社區的安寧，其實「我也跟中央做了很多次的反映」。

他表示，雖全力對思覺失調症做預防，但畢竟因為在法令的訂定當中，特別談到「有自傷或傷人之虞」，才能夠強制送醫或強制管束，到底中央在訂定有傷人之虞，這個「虞」，到底要怎麼的規範，可能要訂得更明確，才能夠讓底下整個執行面更能有效預防。

他表示，預防才是最重要，其實，事情發生以後，「我們都是非常的難過跟痛心，尤其對被害者，我們真的很難交代。」

他強調，希望建請中央修法，能在自傷或傷人之虞的「虞」，一定要訂出明確的規範，讓執法的過程及預防的策略上，能夠採取更周全更到位的作法，「不要等事情發生以後，再來講對不起被害者」。（編輯：方沛清）1090315