網路散布武漢肺炎假訊息 3女刪文獲緩起訴

（中央社記者沈如峰基隆17日電）武漢肺炎疫情爆發，基隆日前發生3名女子在網路散布「確診病例在某社區」假訊息，遭警送辦。檢方今天表示，考量3女承認犯行，主動刪除貼文並澄清，因此緩起訴處分。

基隆地方檢察署發布新聞稿表示，3月12日及13日，相關臉書（Facebook）及基隆市長照服務員LINE群組（共60人）連續出現「基隆市確診病例位於基隆市某社區」的不實謠言2則，造成當地社區民眾恐慌，檢方獲報後指派檢察官偵辦，經查獲黃姓、楊姓及賴姓3名女子所為後，隨即約談這3名女子到案。

檢方複訊後偵查終結，這3名女子都坦承在LINE群組看到留言，但未經查證後就在臉書與群組上，散播不實武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情訊息，觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規定。

檢方表示，因考量3女都承認犯行，主動刪除貼文並澄清，態度良好，而為緩起訴處分，並命令3女分別向國庫支付新台幣1萬元至2萬元緩起訴處分金，同時必須在基隆相關社群臉書上，張貼假訊息可能面對罰則的宣導文，以自身經歷宣導民眾勿任意轉傳不實訊息。（編輯：李錫璋）1090317