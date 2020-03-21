刺死國中生犯嫌遭收容 親友向被害人家屬道歉

（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）南投縣一名劉姓國中生昨天疑與同校李姓學生口角，劉姓少年竟丟美工刀刺進李姓少年肩頸部位，造成死亡，劉姓少年今天下午遭法院裁定收容，犯嫌親友也向被害人家屬表達歉意。

水里鄉劉姓、李姓國三生昨天疑因口角衝突，劉姓少年竟用美工刀刺死李姓少年，犯嫌供稱是丟擲美工刀意外刺中被害者，南投地方檢察署檢察官會同法醫今天相驗死者遺體，全案訊後依過失致死罪嫌移送南投地方法院少年法庭，法官今天下午裁定劉姓犯嫌收容。

死者親友表示，李姓少年有妥瑞氏症，上學時曾遭異樣眼光及嘲笑，兒子個性很單純，不會與人吵架結怨，且與劉姓少年應該不熟識，懷疑不是吵架釀成意外，是對方故意，若是丟擲美工刀應有閃避機會，若兩人開玩笑、鬥嘴引發殺機，也該是輕輕劃傷而已。

劉姓少年的父親下午趕到法院處理後續事宜，提到兒子犯下殺人重罪，一度難過到說不出話，甚至眼眶泛淚並抱頭倚靠牆壁蹲坐。他說，對案發過程不是很清楚，但既然這件事已經發生，「過錯還是歸我這邊，真的很抱歉，很對不起死者及家屬」，會想辦法儘量彌補。

外傳劉姓犯嫌隨身攜帶美工刀是為協助父親工作，對此，劉姓少年的父親說，美工刀是學校美術課工具，平時放在鉛筆盒，這是他了解的情形，並非為了工作才隨身攜帶美工刀。親友補充說，由於對死者感到非常對不起，今天將到死者靈堂祭拜、向家屬表達歉意。

校方表示，下週將針對班級進行生命教育，並對全校關懷輔導，希望將傷害降到最低，勿讓友善校園變成學生恐慌，儘快恢復平靜生活，尤其國中三年級即將會考，給孩子安心環境是學校最重視，也會協助雙方家屬走完司法程序，若家屬有經濟困難，學校也會協助。

南投地方檢察署表示，昨天晚間發生某國中生遭丟擲美工刀致死案，檢察官李英霆立即指示南投縣警察局集集分局蒐證，今天上午相驗，由於事涉犯罪，為釐清死因及相關責任，將擇日複驗，涉案少年移由南投地方法院少年法庭依少年事件處理法進行後續調查。

南投地檢署表示，檢察長張曉雯第一時間指示犯罪被害人保護協會南投分會派員慰問並協助死者家屬，迅速提供法律及心理層面協助，並耐心聆聽及回應家屬疑問，同時主動說明犯罪被害人保護協會功能，以撫慰並陪伴被害人家屬，發揮柔性司法保護。（編輯：陳俊碩）1090321