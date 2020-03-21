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散布台東有武漢肺炎確診案例 女子依法送辦

最新更新：2020/03/21 15:56

（中央社記者張祈台東縣21日電）台東60多歲黃姓女子日前在LINE群組散布台東慈濟醫院收治加拿大旅遊史發燒患者、民眾不要進入某醫院等訊息遭民眾檢舉，警方依法送辦，檢察官今天訊後，諭知新台幣1萬元交保。

台東縣警局關山分局接獲民眾檢舉，有人在LINE群組散布「池上的從加拿大回來，沒有自主隔離，現在發燒在關山慈濟醫院就診」及「現在暫時不要去慈濟醫院」等不實訊息，警方循線逮獲散布訊息的黃姓民眾。

台東地檢署今天發布新聞稿指出，黃姓女子在市場聽到民眾談論有人發燒，就自行添加「沒有自主隔離」、「不要去慈濟醫院」等訊息，分享在特定人數較多的LINE群組。

檢察官認為，這則不實訊息令人誤認關山慈濟醫院已收治疑似武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）病患，引起社區民眾恐慌及醫院困擾，且院方也澄清，僅有收容自德國返台，因外傷住院的民眾，訊息內容與事實不符。

檢察官今天中午傳訊散布不實謠言的黃姓女子，認為她涉傳播疫情不實訊息罪嫌，但考量黃女張貼不實訊息不久就刪除，訊後以1萬元交保，並要求她在群組刊登澄清訊息。

檢方呼籲，防疫期間民眾勿謊稱或散布未經查證的言論、訊息，以免觸法。（編輯：黃世雅）1090321

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