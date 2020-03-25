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爭退職所得提訟 北高行判前大法官敗訴

最新更新：2020/03/25 16:39

（中央社記者林長順台北25日電）前大法官廖義男不滿考試院依107年7月施行的政務人員退職撫卹條例重新計算他的每月退職所得，提起訴願被駁後打行政訴訟。北高行參照大法官年改釋憲案意旨，判決廖義男敗訴。

廖義男於民國96年10月間退職生效，支領退職酬勞金，考試院後來依民國107年7月1日施行的政務人員退職撫卹條例重新計算廖義男自107年7月1日起各年度的每月退職所得，廖義男不服，提起訴願遭駁回，向台北高等行政法院提起行政訴訟。

廖義男主張，原處分大幅遽減並逐年遞減退職所得，違反憲法上信賴保護原則、比例原則及侵害人民憲法所定服公職權的制度性保障，並違法損害他的財產權利，請求撤銷該違法處分及訴願決定，考試院須賠償他新台幣35萬3072元。

考試院則主張，銓敘部依考試院授權規定重新計算退職所得，於法並無違誤。參酌司法院釋字第525號、第605號及第717號解釋，並未違反信賴保護原則，也未違反憲法財產權保障意旨。

北高行審理後認為，本案的退職條例規定，雖與大法官釋字第781號、第782號及第783號解釋針對年改條例所作成的合憲解釋，法律名稱及條文內容雖有不同，但立法精神相同，原處分合法，判決駁回廖男之訴。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1090325

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