任職頭屋鄉長期間涉貪 苗縣議員江村貴遭羈押

（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）國民黨籍苗栗縣議員江村貴被控任職頭屋鄉長期間，涉及違反貪污治罪條例案件，遭苗栗檢方傳訊聲押，苗栗地方法院今天裁准羈押禁見。

苗栗地檢署傍晚發布新聞稿指出，法務部廉政署中區調查組掌握情資，江村貴任職頭屋鄉長期間涉嫌違反貪污治罪條例之刑事案件，經報請檢方指揮偵辦，昨天前往頭屋鄉公所在內等7處所搜索，並傳訊江村貴及其他犯罪嫌疑人與證人共13人到案。

檢方表示，經檢察官劉偉誠、黃振倫、楊景琇、呂秉炎複訊相關犯罪嫌疑人與證人後，認為江村貴犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯與證人、湮滅證據之虞，向苗栗地方法院聲請羈押禁見，法院今天庭訊後裁准羈押禁見。

檢方指出，其餘6名涉案嫌疑人，分別經檢察官諭知以新台幣10萬元、5萬元交保、限制住居或飭回。

江村貴目前擔任苗栗縣議會國民黨團書記長，不少同事聽聞消息感到錯愕。

苗栗地檢署主任檢察官莊佳瑋強調，礙於偵查不公開，對於江村貴所涉案件型態及相關事證無法進一步透露，將儘速偵結認定相關事實；不願具名地方人士則指出，江村貴疑遭指控擔任鄉長任內關於數起工程、人事案，涉嫌收受回扣，但相關傳聞未獲檢方證實。（編輯：張銘坤）1090326