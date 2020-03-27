男自稱國安局將軍涉詐財 南投檢方聲押獲准

（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）一名林姓男子自稱在國安局任職官拜將軍與政府高層及法官熟識，謊稱可助募款或疏通法官，向羅姓被害人等騙得錢財，南投地方檢察署獲報查扣林嫌帳戶資金，並向法院聲押獲准。

南投地檢署今天表示，接獲線報指一名林姓男子自稱是政府官員涉對外詐財，經檢察官張姿倩指揮法務部調查局南投縣調查站偵辦，昨天持南投地方法院核發的搜索票搜索，拘提林嫌與傳喚相關證人到案。訊後，認為林嫌涉詐欺取財案嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

南投地檢署指出，林嫌家中擺放身著軍服照片，對外自稱在國家安全局任職、官拜將軍，與政府高層及法官熟識，可代為協助學校募款，也可疏通法官，導致羅姓、邱姓被害人分別交付林嫌新台幣3000元、220萬元現金及價值2萬7000元的百貨公司禮券。

南投地檢署表示，全案經執行搜索，除查扣林嫌用以取信被害人的照片資料，並查扣林嫌帳戶內資金223萬元。

地檢署指出，政府經費申辦及司法案件審理都須依正當法定程序辦理，呼籲民眾勿相信金錢可疏通案件的詐騙手段，若有類似情形請儘速向南投地檢署聯繫。（編輯：戴光育）1090327