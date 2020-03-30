排隊買口罩發言涉混淆視聽 李來希檢方訊後請回

全國公務人員協會榮譽理事長李來希（前）在臉書留言「為了排隊買口罩，被車輾斃」涉混淆視聽，30日到新北地檢署報到，並接受媒體訪問。中央社記者葉臻攝 109年3月30日

（中央社記者葉臻新北30日電）全國公務人員協會榮譽理事長李來希在臉書留言「為了排隊買口罩，被車輾斃」涉混淆視聽，今天至新北地檢署到庭說明，他表示，他的發言當受憲法的保障，檢察官訊後將他請回。

全國公務人員協會榮譽理事長李來希日前在臉書（Facebook）張貼一張死亡車禍照片，並留言「為了排隊買口罩，被車碾斃！唉！」民進黨立委王定宇認為李來希造謠已踩法律紅線，呼籲檢警調應從嚴法辦。

刑事局認定涉混淆視聽，23日通知李來希到案被拒，新北地檢署發傳票通知李來希今天到庭，李來希今天下午約2時步入新北地檢署報到，並接受媒體聯訪。

李來希表示，他的發言從未涉及任何傳染病或疫情，與傳染病防治法及特別條例所規範的散播疾病流行謠言或不實訊息之構成要件不符。

貼文中提及民眾購買口罩被車輛輾斃案件，是引述自媒體報導、圖文一致，沒有任何不實訊息或散播疫情謠言。

有關政府對口罩配給政策，是可受社會公評之事項，他的發言自當受憲法規定的保障，檢察官訊後將他請回。（編輯：李錫璋）1090330