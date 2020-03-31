花蓮卓溪鄉林班地延燒 籲山友暫勿登南三段

（中央社記者李先鳳花蓮縣31日電）花蓮卓溪鄉林務局玉里事業區第32林班地昨天發生森林火災，空勤直升機今天原本載運救火隊員上山打火，但天候不佳無功而返。花蓮林管處呼籲近日欲登南三段的山友暫停出發。

林務局花蓮林區管理處副處長王怡靖表示，昨天上午接獲消防局轉登山客通報，鄰近玉里事業區第32林班地，也就是玉山國家公園南三段太平溪營地、看天池附近發生森林火災，立即連繫空勤總隊支援直升機執行空中勘查及灑水滅火，並協調花蓮縣消防局、保七總隊加入緊急動員行列協助救火。

空勤總隊直升機上午起飛，搭載花蓮林管處5名救火隊員執行任務，但雲層過厚，無法目視火場，無功而返。

花蓮林管處指出，火災發生地點海拔高度約2750公尺，林木多為針葉樹種如冷杉、鐵杉等，油脂含量高，初估燃燒範圍約3公頃，應屬地表火且分散幾處單點，實際被害面積待查估。起火原因已交由警政署保七總隊調查。

因地形險峻、多為稜線地形且路途遙遠，搶救難度高，王怡靖說，上山打火的隊員揹著隔開火源的耙子、火拍、鏈鋸及多天的食物等重裝備急行，第一批14人今晚在瑞穗林道30K、第二批10人下午已出發，晚間在28K紮營，明天還會有第3批人員集結，如天候轉好就會改搭直升機。

由於人員尚未抵達火場，資訊仍然有限，目前了解是山區壟罩雲霧當中，相對濕度高達99%，也希望濕度高對撲滅火勢有所幫助。

花蓮林管處今天公告，因玉里事業區第32林班地（玉山國家公園南三段太平溪營地、看天池）附近發生森林火災，為救災需要及考量人身安全，瑞穗林道10K起實施交通管制，管制時間為每天上午8時至下午5時，請民眾多加留意並配合，林道恢復通行日期將另行公告。（編輯：孫承武）1090331