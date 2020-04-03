1男駕特斯拉失速撞安全島 車體起火當場死亡

（中央社記者邱俊欽桃園3日電）1名湯姓男子1日駕駛特斯拉房車行經桃園市龍潭區中正路時，疑似操控不當，車速過快衝撞安全島後車體起火，男子當場死亡，意外發生主因仍待進一步釐清。

桃園市政府消防局今天表示，湯男1日凌晨駕駛房車行經龍潭區中正路佳安段附近時，車輛在嚴重撞擊後，車身起火，消防人員獲報後出動22名消防人員、8輛消防車與救護車前往救援，火勢在1分鐘控制。

消防局表示，男子當場死亡，未波及其他車輛，起火原因仍待進一步調查。

桃園市政府警察局龍潭分局表示，肇事車體經嚴重撞擊，扭曲變形，車體殘骸散落一地。

警方表示，意外發生地點位於龍潭區中正路往石門水庫方向，初步瞭解，疑似駕駛操控不當，導致右側車身撞擊安全島，隨即起火燃燒，男子經消防隊滅火被救出時已無生命跡象。

負責現場拖吊人員說，起火車輛為進口高級電動車，從車體嚴重凹陷，顯見車禍發生時撞擊力量相當大。（編輯：張銘坤）1090403