物流司機偷口罩藥局囤貨 2人都遭法辦

（中央社記者蘇木春台中6日電）台中地檢署偵辦口罩竊盜與囤積案，廖姓物流司機送貨時，竊走捐血中心3500片口罩，依竊盜罪嫌起訴；另名囤積近2萬個口罩的何姓藥局負責人，訊後以20萬元交保。

台中地檢署今天表示，整合「防疫處理小組」及「查緝民生犯罪聯繫平台」，針對散播嚴重特殊傳染性肺炎、鼠疫的不實謠言、竊取醫療用口罩等各類民生相關防疫案件依法嚴辦、速偵速結。

中檢指出，其中「散播假訊息」案，如諭知緩起訴處分者，要求被告在社群軟體張貼澄清貼文、以正視聽；另就囤積醫療用口罩，以及在網拍佯稱販售醫療用口罩的詐欺取財案，積極布署嚴加查辦，至今陸續偵結防疫案件11件，偵查中經羈押、交保等強制處分計2件。

依中檢今天公布查緝案件，廖姓物流業貨運司機，今年2月6日上午10時多，前往台中市北區學士路的台中捐血中心送貨之便，趁機竊取存放2樓倉庫內的口罩，數量共3500片，價值約新台幣6615元，檢方依竊盜罪嫌起訴。

另外，各地民眾得大排長龍購買口罩，台中市衛生局獲報一家藥局仍貨源充足，今年2月22日前往稽查，發現藥局疑囤積口罩。檢方追查依法查扣散裝醫療用口罩17箱（約1萬7000個）、N95醫用口罩1266個，另有內容虛偽不實的N95口罩空紙盒17箱（約8000個）。

檢方偵訊藥局何姓負責人與口罩供應商、口罩紙盒製造商等證人，發現口罩均未經檢驗認證，卻在口罩外盒上標示不實通過檢驗標準、醫用專業防護口罩等內容，涉嫌違反藥事法、傳染病防治法、刑法商品虛偽標示不實等罪，訊後諭知何男以20萬元交保。（編輯：黃世雅）1090406