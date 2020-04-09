台南警破獲職業賭場 驚見10多賭客沒戴口罩

台南市政府警察局歸仁分局8日晚間破獲職業賭場，現場有10多名賭客未戴口罩，嚇得警方趕緊量額溫及發口罩。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 109年4月9日

（中央社記者張榮祥台南9日電）武漢肺炎肆虐，政府一再呼籲避免群聚，但台南市歸仁區還是有人開設職業賭場聚賭，警方昨晚破獲時，場內眾多賭客中，竟有10多人未戴口罩，嚇得警方趕緊量額溫及發口罩。

台南市警局歸仁分局今天宣布破獲一處天九牌職業賭場，逮捕負責人蔡姓男子、3名工作人員及36名賭客，查扣賭具、監視器、抽頭金等。

歸仁分局偵查隊員指出，警方獲報歸仁區有職業賭場流動，昨晚流竄到和順路的鐵皮屋中，警方立刻調集30名警員及保安大隊霹靂小組，前後包抄，再破門一舉破獲。

不過，警方發現，現場賭客中，多數人雖戴口罩，但還是有10多人未戴口罩，就和他人雜處吆五喝六，嚇得警方趕緊發口罩，再逐一量測額溫，確認沒人發燒，也沒有人違反居家檢疫，最後找來遊覽車將所有人載回警局偵訊。

警方調查，這個職業賭場在台南和高雄間移動，作為賭場的鐵皮屋，周遭多是工廠，夜間安靜，不會引人注目，賭客中只有少數幾人是歸仁當地人，其他多來自台南其他行政區，更有人從高雄遠道而來聚賭。

警方訊後，依賭博罪嫌送辦蔡男及工作人員等4人，其他賭客將依違反社會秩序維護法裁處罰款。（編輯：謝雅竹）1090409