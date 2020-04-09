立委籲訂路牌檢測規範 避免公安憾事再發生

（中央社記者范正祥台北9日電）時代力量立委邱顯智今天召開記者會，要求新竹縣寶山鄉公所就去年該鄉發生路牌突然倒塌並砸中路過騎士的死亡事件負起國賠責任，並呼籲交通部訂出路牌檢測規範，不要讓公安憾事再發生。

去年11月25日，新竹縣陳姓男子騎車經過寶山鄉園區二路時，被倒塌重達900公斤的指示路牌砸中身亡。

當時事發之後，新竹縣政府表示，倒塌的指示路牌是寶山鄉公所在2017年所施作的懸臂式指示標誌，縣府將請交通處、工務處及相關單位協助寶山鄉公所，儘速釐清事故發生原因；縣府也指出，針對縣轄內相關標誌、路燈等設施，已要求縣府相關單位、各鄉鎮公所及公路總局等權管單位派員巡查維護，避免再發生憾事。

邱顯智今天與時代力量新竹縣議員連郁婷及事件受害者家屬，共同在立法院召開記者會指出，這起事件反映公有公共設施管理與設置有欠缺，是國賠的問題，家屬也已在今年1月21日依法遞出國賠請求書，但寶山鄉公所至今還沒有依照國家賠償法相關規定與家屬開啟協議程序，要求寶山鄉公所應負起國賠責任。

邱顯智指出，寶山鄉公所應為去年發生的這起「路牌砸死人」事件交出行政報告，針對路牌掉落的意外研究改進措施，並與家屬就國賠問題開啟協議，切莫拖延。

邱顯智呼籲，交通部應正視路牌設置涉及的公共安全，就像針對全國橋梁訂有檢測規範一樣，也訂出適用全台的路牌檢測規範，避免憾事再度發生。（編輯：蘇志宗）1090409