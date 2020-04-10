網路發文提及中鏢囤口罩 涉假訊息遭警送辦

（中央社記者劉建邦台北10日電）刑事局今天宣布破獲網路散布武漢肺炎疫情假訊息案，其中陳姓男子及孫姓男子分別在臉書、網路論壇提及「中鏢、囤口罩」等內文，警訊後依法送辦。

刑事局下午召開記者會，偵七大隊第二隊長郭有志說，接獲檢舉有民眾在網路張貼武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）假訊息，住台中市39歲陳姓男子日前看見住家旁有員警陪衛生人員消毒，拍照並貼在自己臉書提及「這裡也中鏢」，遭人檢舉。

警方通知陳男到案，他坦承貼文，供稱是要提醒親友。

住台東縣的31歲孫姓男子日前從網路預購口罩失敗，在巴哈姆特論壇發文提及「政府在囤口罩，卻不准民眾囤口罩」等內文，遭人檢舉。孫男到案後坦承涉案。

刑事局表示，2人貼文已違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰鍰。警訊後把2人函送檢方偵辦。

此外，刑事局昨天獲報，有網友以不同名稱在微博及LINE帳號張貼「與待退員警聊天，他們內部消息，確診人數前幾天破5000人，應該可靠」等語，確認後為假訊息，且貼文內容一致，皆為簡體字，不排除是境外人士所為，將持續追查貼文者。

刑事局也查獲36歲張姓男子在介紹泰國景點臉書粉絲專頁提及「現在入境需醫生診斷證明有無肺炎病毒，提供台灣地區可申請診所」等文，涉及假訊息，警訊後依違反社會維護法送辦。（編輯：李錫璋）1090410