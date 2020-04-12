男凌晨登石門山拍照失聯 疑失足墜谷200公尺亡

台中市黃姓男子11日前往合歡群峰石門山拍照失聯，花蓮與南投相關單位組成聯合搜救隊，12日下午在石門山附近的斷崖下方深谷找到黃男，但已明顯死亡，由搜救隊運出遺體。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 109年4月12日

（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）中市黃姓男子昨晚前往合歡群峰石門山拍照失聯，搜救隊今天中午在石門山頂發現黃男背包及衣物，研判可能墜谷，經下切200公尺終於找到黃男，但已明顯死亡，由搜救隊運出遺體。

台中市黃男昨天凌晨到南投縣與花蓮縣交界石門山區拍照，但黃男之後失去音訊，家屬焦急報案，由於報案者稱在松雪樓找到黃男車輛，地點屬花蓮縣秀林鄉，因此搜救行動由花蓮縣消防局指揮，南投縣消防局、太魯閣國家公園管理處、保七總隊第九大隊也支援。

花蓮縣警局表示，今天上午接獲民眾報案表示，黃男獨自前往南投縣登山後失聯，消防局獲報後整裝搜救，花蓮與南投相關單位組成的聯合搜救隊，下午3時58分在花蓮縣秀林鄉富世村石門山三角點東側500公尺處，往山谷下切200公尺處找到黃男。

南投縣警局仁愛分局表示，由於黃男摔落處為花蓮縣轄區，後續將由花蓮檢警釐清；花蓮縣警局表示，黃男被尋獲時已無生命徵象，目前正以人力搬運黃男遺體，詳細案發過程待調查，另考量黃男為台中人，後續相驗將請示可否移請台中地檢署，讓家屬免奔波到花蓮。

根據太魯閣國家公園管理處網站介紹，石門山是合歡群峰中最容易攀登的台灣百岳，海拔高度3237公尺，目前已鋪設棧道與石階，從登山口出發，沿著步道約30分鐘就可登頂。（編輯：洪學廣）1090412