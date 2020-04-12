更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎／日本唯一淨土 岩手縣陸客少可能是原因
國際

武漢肺炎／日本唯一淨土 岩手縣陸客少可能是原因

專題／武漢肺炎防疫延長賽 台灣籌組呼吸器國家隊闖關
產經

專題／武漢肺炎防疫延長賽 台灣籌組呼吸器國家隊闖關

「國之極北」刺鳥咖啡書店 遺世獨立細說馬祖
文化+

「國之極北」刺鳥咖啡書店 遺世獨立細說馬祖

武漢肺炎／東京網咖難民頓失住所 疫情下更顯弱勢
國際

武漢肺炎／東京網咖難民頓失住所 疫情下更顯弱勢

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
共軍遼寧號現蹤台灣東部外海南下 國軍全程監控
首頁 / 社會

男凌晨登石門山拍照失聯 疑失足墜谷200公尺亡

最新更新：2020/04/12 21:14
台中市黃姓男子11日前往合歡群峰石門山拍照失聯，花蓮與南投相關單位組成聯合搜救隊，12日下午在石門山附近的斷崖下方深谷找到黃男，但已明顯死亡，由搜救隊運出遺體。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真　109年4月12日
台中市黃姓男子11日前往合歡群峰石門山拍照失聯，花蓮與南投相關單位組成聯合搜救隊，12日下午在石門山附近的斷崖下方深谷找到黃男，但已明顯死亡，由搜救隊運出遺體。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真　109年4月12日

（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）中市黃姓男子昨晚前往合歡群峰石門山拍照失聯，搜救隊今天中午在石門山頂發現黃男背包及衣物，研判可能墜谷，經下切200公尺終於找到黃男，但已明顯死亡，由搜救隊運出遺體。

台中市黃男昨天凌晨到南投縣與花蓮縣交界石門山區拍照，但黃男之後失去音訊，家屬焦急報案，由於報案者稱在松雪樓找到黃男車輛，地點屬花蓮縣秀林鄉，因此搜救行動由花蓮縣消防局指揮，南投縣消防局、太魯閣國家公園管理處、保七總隊第九大隊也支援。

花蓮縣警局表示，今天上午接獲民眾報案表示，黃男獨自前往南投縣登山後失聯，消防局獲報後整裝搜救，花蓮與南投相關單位組成的聯合搜救隊，下午3時58分在花蓮縣秀林鄉富世村石門山三角點東側500公尺處，往山谷下切200公尺處找到黃男。

南投縣警局仁愛分局表示，由於黃男摔落處為花蓮縣轄區，後續將由花蓮檢警釐清；花蓮縣警局表示，黃男被尋獲時已無生命徵象，目前正以人力搬運黃男遺體，詳細案發過程待調查，另考量黃男為台中人，後續相驗將請示可否移請台中地檢署，讓家屬免奔波到花蓮。

根據太魯閣國家公園管理處網站介紹，石門山是合歡群峰中最容易攀登的台灣百岳，海拔高度3237公尺，目前已鋪設棧道與石階，從登山口出發，沿著步道約30分鐘就可登頂。（編輯：洪學廣）1090412

台中市黃姓男子11日前往合歡群峰石門山拍照失聯，花蓮與南投相關單位組成聯合搜救隊，12日中午在石門山頂發現黃男背包及衣物，研判可能墜谷，經下切200公尺終於找到黃男，但已無生命徵象。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真　109年4月12日
台中市黃姓男子11日前往合歡群峰石門山拍照失聯，花蓮與南投相關單位組成聯合搜救隊，12日中午在石門山頂發現黃男背包及衣物，研判可能墜谷，經下切200公尺終於找到黃男，但已無生命徵象。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真　109年4月12日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報