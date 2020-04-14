廢棄物清理業者亂倒14萬噸污泥 檢方起訴26人
（中央社記者吳哲豪彰化14日電）彰化檢方查出同開、冠昇環宇及長信等3家廢棄物處理業者，接受委託處理污泥，但業者未將污泥製作成人工粒料，反透過砂石場等將污泥倒在河川農地，依法將黃姓業者等26人起訴。
彰化地方檢察署襄閱主任檢察官葉建成說，冠昇環宇股份有限公司、同開科技工程股份有限公司、長信環保科技股份有限公司等廢棄物處理業者，涉將14萬多噸的污泥棄置在大安溪河川等地，不法獲利高達新台幣6億多元，業者涉違反廢棄物清理法，遭提起公訴。
檢方指出，民國107年彰化二水鄉自來水廠被堆置不明廢棄物發出惡臭，引發居民抗議，檢警著手追查廢棄物來源，卻發現來自桃園市的冠昇環宇股份公司，循線查出包括冠昇環宇、同開以及長信等乙級廢棄物處理業者涉及不法。
檢方表示，同開等公司接受高科技以及石化業者的委託，以每公噸4000元到8000元的價碼，依法需將高科技廠等產出含重金屬的污泥加入一定比例的水泥、砂石以及固化劑等原料，減少重金屬溶出，再賣給砂石業者作為人工粒料運用，不過同開等3家公司卻和運輸、砂石業者等勾結，將重金屬污泥隨意棄置。
檢方說明，同開等業者為逃避查緝，除了偽造申報資料、製作假配方表外，也購買水泥、藥劑和砂石的假發票，偽造不實出貨資料，讓處理的砂石廠以及運輸業者製作不實資料，陳報主管機關。
檢方表示，像是位於台中大安溪上游的砂石廠，將同開、長信2家業者的污泥直接棄置回填在砂石廠內，由於砂石廠就位於河川旁邊，一場大雨就可能把重金屬污泥沖入河川，造成水源污染。
除了砂石廠之外，污泥也被傾倒在南投縣、雲林縣以及彰化縣等3個縣市的農牧用地以及國有土地，像是南投名間鄉的山坡地、彰化溪州鄉的國有土地以及雲林縣的舊養殖場等，都被棄置回填重金屬污泥，污泥重量總計高達14萬多公噸。
檢方也提到，科技廠等產生的重金屬污泥，一般是交由廢棄物清理業者處理後，廢棄物清理業者依法需將污泥製作成人工粒料，再製作成消波塊、箱涵等建築材料賣出，但因業者獲利有限，為賺取利潤才會隨意棄置回填，賺取差價。
檢方表示，同開公司為上市公司，但業者為牟取高額利潤，違反廢棄物清理法，因此將冠昇環宇公司黃姓負責人、同開科技詹姓業者、長信公司魏姓業者等26人提起公訴，查扣業者不法犯罪所得共計2億5000多萬元，也將循線追查是否還有其他業者，將污泥等廢棄物交給砂石場等處理。（編輯：洪學廣）1090414