廢棄物清理業者亂倒14萬噸污泥 檢方起訴26人

彰化檢方查出有廢棄物清理業者將重金屬污泥違法賣給砂石場棄置回填，其中位於台中大安溪上游的砂石廠直接在場區內回填，一場大雨就可能把重金屬污泥沖入河川，造成水源污染。（彰化地檢署提供）中央社記者吳哲豪傳真 109年4月14日

（中央社記者吳哲豪彰化14日電）彰化檢方查出同開、冠昇環宇及長信等3家廢棄物處理業者，接受委託處理污泥，但業者未將污泥製作成人工粒料，反透過砂石場等將污泥倒在河川農地，依法將黃姓業者等26人起訴。

彰化地方檢察署襄閱主任檢察官葉建成說，冠昇環宇股份有限公司、同開科技工程股份有限公司、長信環保科技股份有限公司等廢棄物處理業者，涉將14萬多噸的污泥棄置在大安溪河川等地，不法獲利高達新台幣6億多元，業者涉違反廢棄物清理法，遭提起公訴。

檢方指出，民國107年彰化二水鄉自來水廠被堆置不明廢棄物發出惡臭，引發居民抗議，檢警著手追查廢棄物來源，卻發現來自桃園市的冠昇環宇股份公司，循線查出包括冠昇環宇、同開以及長信等乙級廢棄物處理業者涉及不法。

檢方表示，同開等公司接受高科技以及石化業者的委託，以每公噸4000元到8000元的價碼，依法需將高科技廠等產出含重金屬的污泥加入一定比例的水泥、砂石以及固化劑等原料，減少重金屬溶出，再賣給砂石業者作為人工粒料運用，不過同開等3家公司卻和運輸、砂石業者等勾結，將重金屬污泥隨意棄置。

檢方說明，同開等業者為逃避查緝，除了偽造申報資料、製作假配方表外，也購買水泥、藥劑和砂石的假發票，偽造不實出貨資料，讓處理的砂石廠以及運輸業者製作不實資料，陳報主管機關。

檢方表示，像是位於台中大安溪上游的砂石廠，將同開、長信2家業者的污泥直接棄置回填在砂石廠內，由於砂石廠就位於河川旁邊，一場大雨就可能把重金屬污泥沖入河川，造成水源污染。

除了砂石廠之外，污泥也被傾倒在南投縣、雲林縣以及彰化縣等3個縣市的農牧用地以及國有土地，像是南投名間鄉的山坡地、彰化溪州鄉的國有土地以及雲林縣的舊養殖場等，都被棄置回填重金屬污泥，污泥重量總計高達14萬多公噸。

檢方也提到，科技廠等產生的重金屬污泥，一般是交由廢棄物清理業者處理後，廢棄物清理業者依法需將污泥製作成人工粒料，再製作成消波塊、箱涵等建築材料賣出，但因業者獲利有限，為賺取利潤才會隨意棄置回填，賺取差價。

檢方表示，同開公司為上市公司，但業者為牟取高額利潤，違反廢棄物清理法，因此將冠昇環宇公司黃姓負責人、同開科技詹姓業者、長信公司魏姓業者等26人提起公訴，查扣業者不法犯罪所得共計2億5000多萬元，也將循線追查是否還有其他業者，將污泥等廢棄物交給砂石場等處理。（編輯：洪學廣）1090414