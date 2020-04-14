謝冠宏提告追討股利 新北地院判鴻海敗訴

（中央社記者葉臻、鍾榮峰新北14日電）鴻海前新綠數事業群總經理謝冠宏，以鴻海拖延交付股票為由提訴追討股利；新北地方法院判鴻海要給付新台幣530萬餘元及32張股票，若不能給股票，應給261萬餘元現金。

對此鴻海表示，對於本案，律師團隊仍在研究中，未來不排除繼續上訴，以爭取公司權益。

判決書指出，謝冠宏2012年間請假赴日本安排女兒就學事宜，但因行政人員誤植請假時間，導致他在飛機上接獲開會電話而無法到場，遭郭台銘開除。

謝冠宏不滿解僱理由提起訴訟，台灣高等法院二審認為鴻海違法解僱，判鴻海給付資遣費150萬餘元及235張鴻海股票確定。

謝冠宏再以鴻海拖到去年7月才交付股票，導致他無法取得鴻海歷年股票股利及現金股利分配損害，提出給付股票之訴，請求鴻海賠償相關股利及股息。

審理時，鴻海辯稱謝冠宏在前案起訴時，並未含本案所請求的股利或股息，鴻海縱然需負擔遲延責任，也應在前案判決確定時起負責，況且謝冠宏請求的股利僅為期待利益，鴻海並無任何給付遲延的情事。

審理法官認為，鴻海應在2012年交付股票，卻遲至2019年才交付，已構成延遲給付，導致謝冠宏權利有所損害，但也應將鴻海減資列入考量，9日判鴻海要給謝冠宏530萬餘元及32張股票，若不能給付股票，應給261萬餘元現金；可上訴。（編輯：方沛清）1090414