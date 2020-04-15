基市府社會處遭闖空門 宵小疑藏大樓伺機而動

基隆市政府社會處遭宵小闖入，座位桌椅和櫃子遭翻箱倒櫃凌亂不堪，文件散落四處，警方不排除竊賊躲藏在市府大樓內，待四下無人時下手行竊，市府表示，目前沒有同仁反映財物損失。中央社記者王朝鈺攝 109年4月15日

（中央社記者王朝鈺基隆市15日電）基隆市政府社會處遭宵小闖入，市府表示沒有同仁反映財物損失，警方不排除竊賊躲藏在市府大樓內，待四下無人時下手行竊，警方現已成立專案小組全面清查。

設在基隆市府大樓後方的社會處遭闖空門，有市府員工一早上班發現大門仍是鎖著，但面向市府停車場的窗戶卻被打開，入內後驚見座位桌椅和櫃子遭翻箱倒櫃凌亂不堪，文件散落四處，警方不排除竊賊從窗戶闖入。

由於市府大樓深夜鐵門都會拉下，傳出竊賊疑攀爬市府停車場內抽菸室上方縫隙進入市府，警方表示，目前沒有採集到可疑跡證顯示竊賊攀爬此處縫隙入內，初步研判竊賊可能躲藏在市府大樓，待無人時伺機行竊。

警方表示，獲報後立即成立專案小組全面調閱監視器過濾，並由鑑識小組到場採證，基隆市警局第二分局及警衛隊將再加強市府安全維護勤務。社會處職員現已到警局接受訪談並按捺指紋，協助警方釐清案情。

基隆市政府社會處副處長駱文章向中央社記者表示，社會處辦公場域分散四處，遭竊的市府大樓內有社會處婦幼及救助科、老人福利科、身心障礙福利科和社會處長辦公室，平日包含社會工作科輪值同仁在內約有30名同仁在此辦公。

駱文章說，其中一名同仁的桌子抽屜上鎖，竊賊疑持放在桌上的剪刀撬開抽屜尋找財物，剪刀刀柄和抽屜已嚴重變形，其餘沒有上鎖的抽屜也有被打開情形，由於同仁都有把財物帶回家，目前沒有同仁反映財物損失。（編輯：李錫璋）1090415