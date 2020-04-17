防疫 法醫所：疑似案例採2層屍袋包覆消毒

（中央社記者蕭博文台北17日電）法醫研究所今天表示，媒體報導泰國出現武漢肺炎「屍傳人」疑似案例，法醫所早已制訂標準作業流程，疑似案例屍體以2層屍袋包覆消毒，也會採檢送驗，以利法醫自主健康管理。

法務部法醫研究所發布新聞稿指出，台灣相驗、解剖相關防疫措施均超前部署，對於疑似武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）死亡案件，已訂頒法醫相驗及解剖標準作業流程，保護法醫、執法人員及民眾，避免成為防疫破口，國人不必恐慌。

法醫所指出，針對不明原因死亡屍體，由各地檢署法醫採檢後，法醫所協助通報疾管署並立即送驗，於檢驗確認後再由檢察官進行後續相驗、複驗程序。

新聞稿指出，如檢察官命令解剖，為避免檢驗有偽陰性情形導致法醫等人員受到感染，於解剖時均以最高防護標準，包括穿戴全身式防護衣、防護面罩及正壓呼吸器，解剖室全部消毒以避免血液、體液污染，解剖後依傳染病防治法相關規範執行環境消毒。

法醫所表示，針對有疑慮的屍體，以2層屍袋逐層包覆消毒並標記生物危險提醒字樣與解剖者聯絡方式，解剖後廢棄物用2層專用垃圾袋包裝並消毒，同時也會再採檢送驗確認為陰性，以利法醫解剖後自主健康管理。

此外，法醫所已提供各地檢署檢察官、書記官、法醫及鑑識人員防疫裝備，並在疾管署支持下，於4月1日迅速轉發包括N95口罩、防水隔離衣、連身防護衣、護目鏡、拋棄式面罩等防疫物資給各地檢署。

法醫所指出，除各地檢署透過當地衛生機關送驗外，目前法醫所協助地檢署送驗12件，解剖送驗6件，合計送驗18件，計陰性17件，1件尚檢驗中。法醫所將基於「生命共同體」理念，透過跨機關通力合作通報、安全防護、採檢送驗等作為，以確保相關人員安全，避免法醫相驗解剖成為防疫破口。（編輯：張芷瑄）1090417