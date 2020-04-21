假冒航空公司主管性侵求職女 判賠50萬元

（中央社記者蕭博文台北21日電）萬姓男子被控假冒航空公司主管深夜誘騙女子外出面試，卻把車開到暗巷對女子性侵，事後被害人報案。一審判萬男賠償新台幣80萬元，高院二審今天改判賠50萬元，不得上訴而確定。

全案起於，萬男在某求職網站，得知被害女子想應徵航空公司人員，於民國106年1月6日凌晨1時許致電女子，佯稱自己是航空公司的副理及人事考官。

萬男要求被害女子以視訊方式，拍攝身上所穿的內衣褲影像，被害人照做；萬男後來向被害人說會錄取她，約她於同日凌晨3時在台北市中山區某超商門口見面，填寫履歷表。

被害人依約到場，萬男誘騙她上車填寫履歷表；過程中，萬男要求被害女子幫他口交，並恫稱「我專程從桃園來，妳這樣太沒誠意」等語；被害女子擔心被性侵，只好聽從萬男指示。

萬男事後遭檢察官起訴，二審時被依強制性交罪，判處有期徒刑4年，上訴最高法院中。

被害女子另外提起附帶民事訴訟，求償新台幣300萬元。一審台北地方法院判萬男賠償80萬元，案經萬男上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審認為，萬男侵害女子性自主權事實明確，審酌萬男侵權情節、對被害人身心造成的影響等情狀，認為精神慰撫金以50萬元為適當，今天改判萬男賠償50萬元，不得上訴。（編輯：方沛清）1090421