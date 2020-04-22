更生人事業受疫情影響 法務部啟動關懷機制

法務部保護司長黃玉垣22日表示，因應武漢肺炎疫情衝擊，已針對受保護管束人、犯罪被害人、更生人啟動關懷機制，提供緊急資助等資源。中央社記者蕭博文攝 109年4月22日

（中央社記者蕭博文台北22日電）法務部保護司今天表示，許多更生人、受保護管束人、犯罪被害人的生計受疫情影響，因此啟動關懷機制，採取延緩創業貸款還款期、減少還款金額等措施，希望協助度過難關。

法務部今天下午舉行媒體茶敘，由保護司說明關懷受保護管束人、馨生人（犯罪被害人）、更生人的作為。

保護司指出，面對武漢肺炎疫情影響，政府積極規劃推動紓困及振興措施，法務部長蔡清祥更指示觀護、更生保護及犯罪被害保護三大司法保護系統，引進社會資源予以協助。

保護司表示，榮譽觀護人、更生輔導員、保護志工主動關懷並結合政府紓困方案與資源，總計主動關懷受保護管束人4200人次、提供物資及急難救助200餘人次、協助連結政府紓困措施170人次。

此外，更生保護會延緩創業貸款還款期限，暫緩催收55人，總金額共新台幣663萬餘元，減少還款金額總計13人，總金額共74萬餘元。

保護司還指出，今年2到3月間，透過犯罪被害人保護協會提供緊急資助、急難救助或提供扶助物資及金錢部分，總計243人次。

保護司說，受到疫情影響，國內民間消費趨緩，更生人也面臨生計問題，就像新竹「傳說中的大哥手作蛋捲工坊」販售收入幾乎歸零，更保分會提供第二次貸款，協助產業轉型，籌措網路販售設備，提高收入。

法務部長蔡清祥則呼籲社會各界，對於努力回歸社會的更生人持續給予支持，在防疫期間，多上網採購他們的產品，也對努力迎向陽光的馨生人，透過網路等媒介支持他們的創業產品。（編輯：李亨山）1090422