台中男子替友出氣持刀砍人 警逮涉案4人法辦

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台中市林姓男子（中）得知顏姓女友人遭施姓前男友在交往期間打傷，17日持刀將施男砍傷後逃逸，警方循線將林男等4人逮捕送辦。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 110年12月17日

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（中央社記者蘇木春台中17日電）台中市林姓男子得知顏姓女友人遭施姓前男友在交往期間打傷，今天與3名同夥找施男理論，過程中林男持刀將施男砍傷後逃逸，警方循線將林男等4人逮捕，詢問後移送法辦。

台中市警察局第六分局告訴中央社記者，警方今天清晨5時25分獲報，西屯區福上巷騎樓發生歹徒持刀傷人案，警方立即啟動快打，出動11名警力到場，犯嫌雖已逃離，仍立即組成專案小組展開調查。

警方經追查涉案車輛，4小時內將涉案的林姓男子等4人帶回警局偵辦，並查扣作案的菜刀。

警方初步調查，33歲林男日前得知，友人19歲顏姓女子與前男友施男交往期間，顏女遭施男打傷，今天清晨林男開車載顏女與另外2名同夥，前往福上巷要找施男理論。

過程中雙方發生口角，林男便持菜刀將施男砍傷後，一行人搭車逃逸，警方獲報到場，通報救護車將施男送醫救治，施男頭部、左手臂及腹部受傷，意識清醒無生命危險。

警方全案詢問後，將依殺人未遂、妨害秩序等罪嫌，將林男等4人移送台中地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1101217