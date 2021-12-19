女子登南湖大山暈倒 直升機吊掛送醫

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李姓女子在攀登台中市和平區南湖大山時突然暈倒意識不清，同行隊友通報求助，消防局獲報除派員趕往救援，將患者背負到南湖山屋照料，並申請空勤總隊直升機協助將人吊掛下山送醫。（空勤總隊提供）中央社記者郝雪卿傳真 110年12月19日

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（中央社記者郝雪卿台中19日電）台中市消防局今天接獲報案指稱，李姓女子在攀登和平區南湖大山時暈倒，意識不清，除派員趕往救援，將患者背負到南湖山屋照料，並申請直升機順利吊掛下山送醫。

消防局於中午11時25分許接獲報案，參加3人登山隊的李姓女子，在南湖大山北峰暈倒，意識不清，請求協助。

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消防局指出，經查如由梨山分隊出勤到事故地點約需2天時間，於是派遣梨山分隊2名隊員會同合歡山管理站巡查員前往救援，同時聯絡登山社協助處理，到南湖大山北峰背負患者到南湖山屋照料，並等候直升機後送。

消防局表示，患者到山屋後，意識逐漸恢復，在天候條件許可下，空勤總隊直升機於下午4時30分起飛，下午5時3分在南湖山屋旁停機坪成功吊掛患者，並於下午5時22分降落東勢河濱公園，由救護車送往東勢農民醫院救治。（編輯：陳仁華）1101219