男疑債務糾紛殺人棄屍投案 雄檢釐清是否符自首

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

林姓男子15日與蘇姓男子疑因債務糾紛起衝突，失手將對方殺害棄屍高雄六龜山區，林男19日出面投案。警方表示已尋獲遺體，並經家屬確認死者身分。（警方提供）中央社記者曾以寧傳真 110年12月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄20日電）林姓男子15日與蘇姓男子疑因債務糾紛起衝突，失手將對方殺害棄屍高雄六龜山區。林男昨晚出面向屏東警方投案，至於是否符合刑法中的自首或是自白要件，將由雄檢認定。

蘇男家屬日前臉書上貼出轎車照片請網友協尋，依家屬提供訊息，蘇男平時在嘉義、台南、高雄活動，15日下午6時與客戶接洽後在高雄大寮地區失聯，迄今音訊全無。高雄市政府警察局林園分局今天發布新聞稿宣布破獲這起殺人棄屍案。

林園分局偵查隊表示，凌晨接獲屏東縣警局刑警大隊通報，林男出面投案聲稱在快速道路橋下將債主勒斃，並棄屍於六龜山區。全案會同高雄市刑大、屏東縣刑大隊組專案，經調閱相關資料在六龜山區尋獲遺體，並經家屬確認死者身分

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

屏東縣刑大副大隊長葉士傑表示，昨晚10時多，林嫌在友人陪同下出面投案。由於案件發生地轄管在高雄，全案移由高雄警方偵辦。至於林嫌投案行為，是否符合刑法中的自首或是自白要件，將由檢察官認定。

依警方初步調查，林嫌警訊中坦承因債務糾紛，15日與蘇男相約88號快速道路橋下見面，因發生口角互毆，不慎傷人致死，隨後載往六龜山區棄屍。全案已報請高雄地檢署會同法醫指揮偵辦。（編輯：謝雅竹）1101220