黃士修涉辱網友小笨蛋遭起訴 士院判無罪

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（中央社記者蕭博文台北21日電）重啟核四公民投票案領銜人黃士修被控在行政院長蘇貞昌臉書粉絲頁，以「小笨蛋」等語回應網友，遭起訴公然侮辱罪嫌。士院認為黃的言論並未逾越合理評論範疇，今天判決無罪。

全案源於去年12月間，黃士修在蘇貞昌臉書粉絲頁關於推廣三倍券政策貼文中，留言質疑三倍券政策效益、宣傳妥適性，林姓網友也留言質疑黃士修。

黃士修隨即標記林姓網友，並留言回覆「差別在於政府一開始大內宣的乘數效應呀，小笨蛋，雖然替代性消費的乘數效應本來就很低，但是騙你們這種不讀經濟學的蠢貨綽綽有餘」、「不用功讀書的小笨蛋」。

案經林姓網友提告，士林地檢署認為，黃士修以「蠢貨」、「小笨蛋」、「不讀經濟學」表示不屑、輕蔑，足以貶損林姓網友的人格及地位，涉犯公然侮辱罪嫌，向法院提起公訴。

士林地方法院審理後認為，振興三倍券政策與國民經濟息息相關，自屬公共議題，黃士修對此議題提出質疑，屬於就可受公評之事進行評論。

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士院認為，林姓網友數度質疑黃士修論點，黃士修加以回應並提出理論，過程中用詞遣字尖酸刻薄，但整體觀察前後語意脈絡、客觀背景、因果歷程，黃士修發言並非純粹無端謾罵，或專以損害他人人格名譽為目的。

士院並指出，雙方留言均屬公開，他人可觀看貼文及留言，了解雙方爭執緣由、論理過程；林姓網友也可以在黃士修回文後繼續留言澄清或說明，因此認定黃士修用語雖聳動誇張或尖酸刻薄，但並未逾越合理評論範疇，不構成公然侮辱罪，判決無罪。可上訴。（編輯：方沛清）1101221