北市酒店倉管員涉摻色素、劣酒貴賣 警逮人送辦

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（中央社記者劉建邦台北21日電）44歲吳姓男子在台北市中山區某酒店擔任酒庫管理人員，涉嫌把價格便宜洋酒及色素摻雜在洋酒，再重新封膜賣給酒客及酒店幹部。警方獲報逮人送辦，檢方依詐欺罪嫌起訴。

台北市警察局信義分局今天發布新聞資料表示，先前接獲民眾檢舉中山區某酒店疑賣假酒，即與刑事局等單位合組專案小組，循線在北市長春路某酒店內查獲混雜其它酒品威士忌1326瓶、色素7瓶、封膜機1台及瓶蓋1箱等物。

警方查出，擔任酒店酒庫管理人員的44歲吳姓男子從民國107年起開始對外兜售混雜不同酒款的洋酒，吳男先把價格便宜洋酒及色素摻雜在較貴洋酒內，再重新封膜後，賣給酒店消費客人及店內幹部。

警方表示，吳姓男子為避免消費者發現洋酒有異狀，會先提供未開封的威士忌，並刻意在酒客前開酒，等酒客酒醉後，再拿摻雜價格便宜洋酒給消費者，初步估計獲利約新台幣60萬元。

信義警分局掌握線索後，循線逮捕吳姓男子到案。警詢後，依違反詐欺罪、食品安全衛生管理法等罪嫌，把吳男移送台北地檢署偵辦，檢方昨天以詐欺罪嫌起訴。

警方呼籲，民眾若發現不法情事，應立即向報警，保護自身安全及維護社會治安。（編輯：戴光育）1101221