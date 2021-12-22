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首頁 / 社會

控陳雪生性騷擾被訴誹謗 北院判范雲無罪

2021/12/22 14:12
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（中央社記者林長順台北22日電）民進黨立委范雲去年7月間指控國民黨立委陳雪生涉及性騷擾，向法院提告求償。陳雪生則向台北地方法院自訴范雲涉嫌加重誹謗等罪。北院今天判決范雲無罪。全案可上訴。

藍綠立委去年7月間在立法院爆發推擠衝突，范雲指控陳雪生涉性騷擾。范雲表示當時感覺到有人在頂她，轉頭發現是陳雪生，「至少頂我3次，用他的肚子」，她覺得很不舒服，立刻抗議，陳雪生還不斷說「肚子碰觸不會懷孕」等語。

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范雲提起民事訴訟，向陳雪生求償50萬元，台北地方法院審理後認為，陳雪生以女性生理特有現象及表徵嘲諷、貶抑言論回應范雲，符合性騷擾要件，17日判決陳雪生應賠償范雲8萬元。

陳雪生不滿范雲因指控他性騷擾一事，受訪時指稱他為「電車痴漢」、「恐龍時代的噁男」等言論，向台北地方法院提起刑事自訴，控告范雲涉及加重誹謗等罪，台北地院今天判決范雲無罪。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1101222

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