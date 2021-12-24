新莊垃圾車女嬰棄屍案 生母遺棄屍體罪緩起訴

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（中央社記者沈佩瑤新北24日電）新北地檢署偵辦新莊垃圾車女嬰棄屍案，由於陳姓生母認罪、有悔意，檢方今天依遺棄屍體罪予以緩起訴，緩起訴期間1年，並須支付新台幣15萬元給國庫。

根據台灣新北地方檢察署起訴書，陳姓女子懷孕後，今年8月12日清晨6時許突感腹痛，在住處自行扯斷臍帶分娩產下一名女嬰，她見女嬰沒活動跡象或哭嚎，以手輕推女嬰也無反應或生存跡象，因此認為女嬰已死亡。

陳女因緊張害怕而沒有將此事告知丈夫，竟把女嬰連同臍帶、胎盤放入垃圾袋後，前往新北市新莊區中華路2段與中港路口，把垃圾袋棄置垃圾車內，隨後正常上班。

清潔人員啟動垃圾車壓縮機時，垃圾袋正巧掉落地上，進而發現此事，報警處理。警方過濾監視器，掌握陳女到內湖上班，到她公司拘提到案，陳女坦承遺棄屍體。

檢方認為，陳女並無前科、素行良好，犯後頗有悔意，因一時緊張而犯案，加上其丈夫同意緩起訴，因此檢方給予緩起訴。

至於陳女把女嬰丟入垃圾袋有無涉殺人等罪嫌，檢方認為，女嬰經法務部法醫研究所解剖鑑定結果為死胎，其棄置女嬰行為不符殺人、生母棄嬰等罪構成要件。（編輯：唐聲揚）1101224