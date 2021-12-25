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酒後糾紛互毆涉開槍擊傷腿 警逮16人送法辦

2021/12/25 11:09
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（中央社記者劉建邦台北25日電）台北市忠孝東路4段一家酒店內今晨發生槍擊案，一名男子大腿中彈送醫，警方逮捕開槍王姓男子，共帶回16人偵辦，經調查，是因飲酒後肢體碰撞引發糾紛，警詢後把王男等人送辦。

台北市警察局大安分局敦化南路派出所長柯人傑在記者會表示，清晨5時許獲報，忠孝東路4段附近一家酒店內發生槍擊案，指派快打部隊到場，發現有一名男子右大腿中彈，另一名男子頭部受傷，立即把傷者送醫。

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警方調查，王姓男子與友人前往酒店消費，酒後與莊姓男子等人在走廊不慎有肢體碰撞，雙方爆發口角、鬥毆，過程中，遭對方毆傷頭部的王男持槍向莊男開3槍，導致莊男右大腿中彈。

警方到場後，先把2名傷者送醫，並把涉嫌鬧事14人帶回偵辦，現場查扣疑似改造手槍1把、彈殼及子彈。警詢後依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例把王姓男子移送檢方偵辦，莊姓男子等人則以聚眾鬥毆罪嫌移送台北地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1101225

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