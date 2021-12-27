貨櫃船撞台中港碼頭 交長：疑似操作有問題

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（中央社記者余曉涵台北27日電）一艘新加坡籍貨櫃船昨天上午進港時撞上台中港8A碼頭尾端。交通部長王國材今天接受媒體聯訪表示，除了風向以外，在操作上疑似也有問題才會撞上碼頭。

立法院交通委員會今天繼續審查111年度中央政府總預算案關於行政院公共工程委員會單位、交通部觀光局、交通部公路總局及所屬單位、交通部民用航空局單位預算、民航事業作業基金分預算、交通部台灣鐵路管理局營業預算。

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交通部長王國材休息時接受媒體聯訪時針對昨天新加坡籍貨櫃船撞上台中港8A碼頭一事表示，目前知道除了風向以外，操作上也有些問題才會撞上碼頭，已經請航港局進行調查，運安會也已經列案處理。

王國材表示，初步調查出來如果是風導致操作上的問題，或者是本身操作船的問題，就按照一般處罰的方式處理。（編輯：張雅淨）1101227