男教師7度猥褻女學生企圖性侵 判5年6月定讞

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（中央社記者蕭博文台北30日電）林姓男子擔任國中教師期間，涉嫌7度猥褻、性交未遂1名女學生。高院更三審考量林男罔顧師生倫常、適用速審法減輕其刑規定，判刑5年6月，案經最高法院駁回上訴定讞。

歷審判決指出，林姓男子民國100年擔任台北市一所國中教師期間，利用將女學生帶往地下室停車場的座車內，或要求女學生到教師辦公室晚自習等獨處機會，5度猥褻女學生，另2度企圖性交但未遂。

被害女學生畢業不久後，見國中同學於臉書社團邀約返校找老師，留言稱：「才不要去看那個變態。」引發同學議論；被害女學生母親發現留言後詢問，女學生放聲大哭吐露實情，母親隨即帶女兒向警方報案。

案經台北地檢署起訴，林姓男子否認犯行，指女學生指控與事實不符；林男的辯護律師主張，女學生在校與林男互動良好，會準備午餐、送禮物，也會以便箋、圖畫表達關懷，畢業後曾主動傳簡訊，顯見指控違背情理。

一審台北地方法院認定，林男犯對未滿18歲之少年強制猥褻等罪，判刑8年6月；案經上訴，二審由台灣高等法院審理，維持原判。

案經最高法院3度發回，高院更三審認為，女學生在接受調查時多次哭泣、情緒激動，且本案並非女學生主動提告，經綜合其他補強證據，可證明女學生指控並非憑空虛構，應可採信。

但更三審認為，女學生曾於畢業前多次書寫便箋、圖畫表達對林男關懷、親暱、依賴甚至愛慕之情，林男是否採取違反女學生意願的手段，也欠缺積極證據證明。

更三審指出，本案於101年繫屬第一審法院，至更三審宣判時已超過8年而未能確定，符合刑事妥速審判法的減輕其刑規定。

更三審審酌林姓男子利用師生接觸機會，罔顧師生倫常，戕害女學生人格、身心發展，且否認犯行、未獲女學生原諒，依成年人故意對少年犯對受監督、照護之人利用機會猥褻、性交未遂等7罪，判刑5年6月。（編輯：李錫璋）1101230