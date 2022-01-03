元旦連假嘉縣警查獲9件酒駕 2車乘客連坐罰鍰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

元旦3天連假，嘉義縣警察局實施「酒駕大執法」專案，警方在道路攔檢並查獲酒駕9件，依公共危險罪嫌移送7人，其中2件的乘客均遭連坐。（警方提供）中央社記者黃國芳傳真 111年1月3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義縣3日電）元旦3天連假，嘉義縣警察局實施「酒駕大執法」專案，警方在道路攔檢並查獲酒駕9件，依公共危險罪嫌移送7人，其中2件的乘客均遭連坐，處罰新台幣600元至3000元。

嘉義縣警察局交通隊長蘇俊宏今天接受中央社記者訪問指出，元旦連假，嘉義縣警察局除負責轄內重要道路、熱門景點交通疏導，以及阿里山日出印象音樂會、嘉義博茶會等大型活動安全維護工作外，並實施高強度「酒駕大執法」專案。

蘇俊宏表示，元旦連假，仍有貪杯民眾心存僥倖，冒險違規上路，警方查獲9起酒駕案件，其中在民雄鄉、溪口鄉分別攔查康姓男子及林姓女子酒後駕車，2人酒測值分別達0.30毫克及0.45毫克，2車乘客均遭連坐處罰600元至3000元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，在梅山鄉發生1件酒駕事故，楊姓男子酒後駕駛自小貨車追撞前方車輛，而在民雄鄉、番路鄉則各發生1件酒駕自撞事故，2名駕駛皆受傷送醫。

蘇俊宏指出，警方查獲9起酒駕案件，被依公共危險罪嫌移送有7人，另有2人因酒測值未達0.25毫克，因未肇事，警方僅能開單扣車，其中1名騎機車男子，因去年5月曾遭警方查獲酒後騎機車，這次將面臨9萬元的罰鍰。（編輯：陳仁華）1110103