展現執法決心 強力執行酒駕裁罰專案5日上路

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（中央社記者蕭博文台北4日電）法務部行政執行署今天表示，為配合酒駕零容忍政策，展現執法決心，已通令13個分署自5日起展開強力執行酒駕裁罰專案，針對酒駕罰鍰案件加重執法力道，以維護用路人安全。

行政執行署發布新聞稿表示，為貫徹交通正義、維護民眾行的安全，近期已推動交通違規案件第1波專案，統計自民國110年11月15日至同年12月31日，各分署辦理違反道路交通管理處罰條例罰鍰案件及滯納ETC國道通行費案件，共徵起新台幣1億7868萬餘元。

行政執行署指出，在第1波專案中，各分署針對酒駕案件罰鍰，徵起金額合計約1363萬餘元，並查封義務人土地135筆、建物23間，總計動員277人，實施現場執行計162次。

新聞稿提到，近期酒駕事故頻傳，造成人倫悲劇，又逢年關將近，酒後違規駕駛事件恐相對增加，法務部長蔡清祥對此高度重視，責成法務部所屬機關應加強執法，防杜酒駕歪風。

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行政執行署長林慶宗為配合政府酒駕零容忍政策，展現強力執行決心，多次召開會議後擬定強力執行酒駕裁罰專案計畫，已要求各分署自5日起，強力執行酒駕裁罰案件專案。

行政執行署強調，行政執行機關對交通違規案件，尤其是酒駕案件絕對強力執行，近日也將加重執法力道，維護交通正義及民眾用路安全，讓酒駕義務人有「痛感」，讓民眾對交通安全「有感」。（編輯：張銘坤）1110104