嘉義深夜槍響男子頭部中彈 疑偷倒廢棄土方糾紛
2022/1/6 10:35（1/6 11:11 更新）
嘉義縣東石鄉三家村5日深夜11時左右發生槍擊案，一名男子在車上遭人開槍射殺，頭部受到重創，緊急送醫搶救，警方封鎖現場採證。（朴子警分局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年1月6日
（中央社記者蔡智明嘉義縣6日電）嘉義縣東石鄉昨天深夜11時發生槍擊案，一名男子在轎車內遭人開槍，頭部重創送醫急救，生命徵象暫時穩定；警方研判與偷倒廢棄土方有關，循線偵辦中。
嘉義縣警察局朴子分局上午發布新聞稿指出，昨晚11時許接獲民眾報案，稱友人於嘉義縣東石鄉三家村三塊厝一帶遭人槍擊頭部成傷，傷者由消防局送往嘉義長庚醫院救治。
嘉義長庚醫院告訴中央社記者，傷者生命徵象暫時穩定，醫療團隊密切觀察中。
警方表示，已組成專案小組對槍擊現場實施封鎖、採證，調閱周邊監視器全力追查涉案嫌犯，並報請嘉義地檢署指揮偵辦中。
警方調查，受傷男子是東石鄉人，晚間開車載友人到三塊厝路旁停車，疑與人相約談判，突有歹徒拿槍朝男子太陽穴開槍，使他頭部受重創，槍擊案疑與偷倒廢棄土方有關，循線偵辦中。（編輯：陳仁華）1110106
嘉義縣東石鄉三家村5日深夜11時左右發生槍擊案，一名男子頭部被槍擊倒臥車內生命垂危，送醫搶救，警方在現場拉起封鎖線進行採證。（朴子警分局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年1月6日
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