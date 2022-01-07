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花蓮聚眾鬥毆案 邱姓主嫌等10人羈押禁見

2022/1/7 19:25
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（中央社記者張祈花蓮縣7日電）花蓮街頭去年底陸續出現多起聚眾鬥毆事件，檢警昨天逮獲涉案16人，經檢察官訊問後，認為邱姓主嫌等10人有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及反覆實施犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

花蓮地檢署今天發布新聞稿指出，花蓮市於民國110年12月24日至111年1月2日期間，陸續發生數件聚眾鬥毆事件，人員持刀械棍棒聚集後，在KTV、酒吧、公園、民宅等處鬥毆及毀損車輛，嚴重危害社會秩序。

檢警成立專案小組，由花蓮地檢署指揮花蓮警分局、吉安警分局偵辦。警方調查，滋事團體是以23歲邱姓主嫌為首的犯罪組織，聚集至少4部車輛、20餘人犯案。

檢察官核發拘票，昨天調度百名警力兵分多路搜索、拘提被告16人到案，並查扣犯罪工具棒球棍、刀械、汽車等。

檢方訊問後，認為邱嫌等人涉嫌刑法攜帶兇器妨害秩序罪、恐嚇罪、毀損罪、傷害罪及違反組織犯罪條例，且邱嫌等10人有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及反覆實施犯罪之虞，向花蓮地方法院聲請羈押禁見。

花蓮地檢署主任檢察官林俊廷今天接受媒體採訪表示，花蓮地院下午5時開完羈押庭，10人全數獲准羈押禁見，其餘6嫌各以新台幣10萬元交保。（編輯：唐聲揚）1110107

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