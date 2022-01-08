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屏東火警燒毀20戶 9人借住親友家過年

2022/1/8 18:22（1/8 19:14 更新）
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屏東縣九如鄉8日發生鐵皮屋火警，火勢猛烈延燒，消防隊員撲滅火勢後，內部已是一片狼藉，其中9名住家遭到燒毀的住戶已聯繫親友接回居住，由於嚴重毀損，恢復期恐怕要超過1年，現場有1人全身50%燒燙傷送醫。（屏東縣消防局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年1月8日
屏東縣九如鄉8日發生鐵皮屋火警，火勢猛烈延燒，消防隊員撲滅火勢後，內部已是一片狼藉，其中9名住家遭到燒毀的住戶已聯繫親友接回居住，由於嚴重毀損，恢復期恐怕要超過1年，現場有1人全身50%燒燙傷送醫。（屏東縣消防局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年1月8日
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（中央社記者李卉婷屏東縣8日電）今天中午12時許，屏東九如鄉發生鐵皮屋火警，火勢延燒20戶，釀成1人全身50%燒燙傷，火勢在下午3時許撲滅。農曆年將至，9名住家燒毀的住戶，只能借住親友籬下，度過新年。

火警一發生，九如鄉長張振亮立即趕赴現場關心，他接受中央社記者訪問指出，9名住家遭到燒毀的住戶，皆為地主，分別為70多歲的黃姓夫妻，及三代同堂的藍姓一家人。2戶承租給民眾經營輪胎行、洗車行、檳榔攤，火警發生後，連同住家燒毀，有家無處歸。初步估計損失2000至3000萬元。

張振亮說，由於火勢猛烈，消防隊員撲滅後，內部一片狼藉，可說是全毀，9名住家遭到燒毀的住戶，已經聯繫親友接回居住，由於嚴重毀損，恢復期恐怕要超過1年，只能先在親友家過年。

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這起火警發生在今天中午12時許，屏東消防局接獲通報，九如鄉巴轆公園對面鐵皮屋火警，出動11個消防分隊及特搜大隊，共22車45人，抵達現場，只見鐵皮屋內竄出熊熊火勢，濃煙竄向天際，立即佈水線搶救。

火勢猛烈，加上鄰近還有2家輪胎行，迅速延燒，導致台3線九如路段一度封閉，現場不時傳出爆裂聲，九如消防分隊救護車發現一名自行逃出男性民眾，肢體嚴重燙傷，送往高雄義大醫院，火勢最後在下午3時許撲滅，起火點及火警原因，仍待消防局鑑識與調查。（編輯：屈享平）1110108

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