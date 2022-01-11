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不到24小時內接連發生工廠火警 消防局全力灌救

2022/1/11 13:29（1/11 17:16 更新）
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彰化縣線西鄉一家布料工廠11日上午發生大火，竄出大量濃煙，消防局獲報立即出動人車前往灌救，所幸無人傷亡。（賴清美提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年1月11日
彰化縣線西鄉一家布料工廠11日上午發生大火，竄出大量濃煙，消防局獲報立即出動人車前往灌救，所幸無人傷亡。（賴清美提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年1月11日
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（中央社記者吳哲豪彰化11日電）彰化田尾鄉1家塑膠工廠昨天下午發生火警後不到24小時，彰化線西鄉今天上午又傳出有布料工廠發生火警，火勢一發不可收拾，消防局出動29輛各式消防車前往灌救，所幸無人傷亡。

彰化縣消防局人員告訴中央社記者，消防局上午9時左右接獲報案指稱，彰化縣線西鄉和樂路1家布料工廠發生火警，消防局出動5個分隊29輛各式消防車及58名消防員前往灌救。

消防局指出，由於工廠內堆放大量易燃布料，加上工廠鄰近海邊，風勢又強，火勢一發不可收拾，廠房不時飄出陣陣濃煙，直竄天際。

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消防隊員到場後確認工廠員工都已順利逃出，趕緊拉水線滅火，但因火勢太大，截至今天中午12時為止，消防人員仍在進行灌救，至於起火原因要等到大火撲滅後才能確認。

昨天下午，彰化縣田尾鄉中庄巷1家塑膠工廠也發生火警，濃濃黑煙直竄天際，就連數公里外的高速公路都可見到黑煙，火勢在昨天下午4時左右撲滅，沒想到今天上午線西鄉又傳出工廠大火，在24小時內接連傳出2起工廠火警。（編輯：卞金峰）1110111

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