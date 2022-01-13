嚴懲酒駕累犯判刑不准易科罰金 花檢12人將發監

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣13日電）花蓮地檢署今天表示，為貫徹法務部嚴懲酒駕政策，針對5年內3犯以上酒駕累犯、經法院判處6個月以下徒刑，不准易科罰金，共12件人符合條件，將通知到案說明後，發監執行。

花蓮地檢署今天發布新聞稿指出，為防止酒駕歪風，避免造成人命傷亡、家庭破碎事件一再發生，即日起針對累犯酒後不能安全駕駛罪，且經法院判處6月以下有期徒刑確定者，將從嚴審查，且以不得易科罰金為原則，必須入監服刑。

花蓮地檢署統計，現有12件酒駕累犯案符合條件，包括5年5犯1件、4犯1件及3犯10件，皆獲法院判刑6月以下，將於完備相關程序後，近期將通知12人到案依法執行。

5年5犯的林姓男子自民國105年至110年間，5次犯公共危險罪，其中110年5月凌晨在台中市飲酒後駕車返回花蓮，同日上午行經花蓮玉里鎮擦撞同向行駛的貨車，經警方測得酒精濃度每公升1.49毫克，酒駕累犯遭法院判決有期徒刑6個月。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另一名陳姓男子則於105年至110年間4次犯公共危險罪，其中110年10月在門諾醫院外飲用高粱酒後，駕車返回吉安鄉住宿，因不勝酒力追撞前方貨車，警方測得酒精濃度為每公升1.45毫克，酒駕累犯遭法院判決有期徒刑5個月。

花蓮地檢署主任檢察官林俊廷今天接受中央社記者採訪表示，目前都已發送傳票，依法律程序會讓義務人有陳述意見的機會，除了生重病等特殊因素，經檢察官評估是免入監，原則上酒駕5年3犯以上都從嚴辦理，基本上是會強制發監執行。（編輯：卞金峰）1110113