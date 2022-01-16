高雄港華運倉儲工安意外2死6傷 市府勒令停工將開罰

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（中央社記者洪學廣高雄15日電）高雄港華運倉儲儲槽今天下午因升頂油壓千斤頂失效，致內槽墜落帶落鷹架倒塌，8名工人跌落，其中7人經送醫救治，鍾姓工人仍宣告不治，另受困葉姓工人晚間救出也宣告不治。

高雄港務消防隊晚間發布訊息表示，由於最後一名受困工人遭倒塌鷹架壓到，搜救不易過程漫長，搜救人員陸續出動破壞器材後以吊掛方式救人，但晚間10時許救出時已無生命跡象。

小港醫院則指出，49歲葉姓工人晚間10時38分被送抵醫院時已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），救護人員雖立即插管急救，但仍宣告不治。

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高雄市政府勞工局說明，羅吉司科技興業股份有限公司所僱21名勞工下午4時多正在使用60台千斤頂頂著內槽，高度約3公尺，但頂升過程中因升頂油壓系統失效，導致內槽掉落，夾層施工鷹架也被帶落，施工人員隨之跌落，共8人受傷。其中鍾姓工人稍早送醫已宣告不治，另6人分送阮綜合醫院、小港醫院、國軍802總醫院等救治，無生命危險。

高雄市長陳其邁、勞工局長周登春率員到場初步檢查，研判頂升作業時油壓千斤頂失效，導致內槽滑落，儲槽內外層夾層施工架也被帶落是致災原因，已通知施工廠商停工，後續將依職安法令裁罰3萬到30萬，並追究相關刑責。（編輯：劉學源）1110115