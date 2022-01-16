國道2021年未繫安全帶釀20人死亡 取締7萬餘件

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（中央社記者沈佩瑤新北16日電）國道警方今天表示，國道去年交通事故因未繫安全帶而死亡有20人，雖較前年減少2人，仍占總死亡人數3成；取締未繫安全帶件數比前年增1萬359件，攀升至7萬5085件，籲確實繫好。

內政部警政署國道公路警察局第一公路警察大隊今天發布新聞稿指出，去年11月21日晚間10時許，38歲張姓男子駕車行經國道1號南向29.3公里處三重路段時，疑因車速過快失控，撞上前方由43歲張姓男子汽車，遭撞汽車當場旋轉多圈才停下，2車毀損嚴重。

警方表示，全案2名駕駛均無酒精反應，檢視肇事者及2名遭撞駕駛、乘客傷勢，雖都心有餘悸，但因都繫上安全帶僅受輕傷。

警方指出，根據國道公路警察局統計資料，國道去年交通事故因未繫安全帶而死亡有20人、約占總死亡人數3成，雖較前年減少2人，但取締未繫安全帶件數卻比前年增加1萬359件，攀升至7萬5085件。

警方表示，加強宣導及取締，並非以開罰為目的，而是希望減少人命傷亡，呼籲民眾養成好習慣，上車第一件事，無論駕駛或乘客都應繫好安全帶。（編輯：戴光育）1110116