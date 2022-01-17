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中和烘爐地小黃疑自撞火燒車 6旬駕駛燒傷送醫

2022/1/17 17:32（1/17 17:46 更新）
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新北市中和烘爐地17日發生計程車疑自撞山壁起火事故，警消獲報迅速到場滅火降溫，所幸駕駛及時逃出僅燒傷送醫。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年1月17日
新北市中和烘爐地17日發生計程車疑自撞山壁起火事故，警消獲報迅速到場滅火降溫，所幸駕駛及時逃出僅燒傷送醫。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年1月17日
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（中央社記者王鴻國新北17日電）新北市中和烘爐地發生計程車疑自撞山壁起火事故，所幸66歲的駕駛及時逃出僅燒傷送醫；另有20歲年輕人酒後騎機車撞公車，所幸僅多處擦傷，但仍被依公共危險罪嫌送辦。

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中和區烘爐地轉彎處停車場今天下午近1時發生火燒車事故，計程車疑不慎自撞山壁冒煙起火，警消獲報迅速到場滅火降溫，現場警消表示，66歲駕駛左手臂輕微燒燙傷，意識清醒，送往新店慈濟醫院治療。

另外，中和區中和、永貞路口今天上午10時發生機車和公車碰撞車禍，20歲鐘姓男子與朋友聚會飲酒，騎機車返家途中疑闖紅燈與公車發生碰撞，所幸僅多處擦傷，由於酒測值達0.44mg/L，被依公共危險罪嫌函送。至於肇事責任待警方調查釐清。（編輯：謝雅竹）1110117

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