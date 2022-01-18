基巿府國賠三鐵摔傷者後 向承辦協會求償獲判賠

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（中央社記者劉世怡台北18日電）蔡姓男子7年前參加基隆首屆鐵人三項，自由車競速時因賽道坑洞摔傷致癱瘓。基市府遭判國賠新台幣967萬元確定後，向承辦鐵人三項協會求償，二審今認協會有過失判賠483萬元。

全案緣於，蔡姓男子於民國103年9月20日參加基隆市政府主辦的「2014基隆市鐵人三項競賽活動」，自由車競速項目賽程中，因基隆市湖海路2.6公里處的賽道有長50公分、寬40公分、深4公分坑洞，導致單車震動彈跳而重心失衡，撞擊路邊水泥護欄後倒地，蔡男頸椎等多處嚴重骨折，導致雙下肢癱瘓。

蔡男提出國家賠償訴訟，最高法院於108年底認定基隆市政府為賽道路段主管機關，是競賽的主辦單位，路段坑洞明顯不符規定高低差正負0.5公分標準，基隆市政府未依規定及時修復或設置警示號誌等措施，坑洞與蔡姓男子摔倒受傷有因果關係等，判基隆市政府應賠新台幣967萬4963元確定。

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基隆巿政府興訟主張，承辦活動的中華民國鐵人三項運動協會也有過失，應負此國家賠償責任，一審判協會免賠；基隆巿政府提起上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審今天認定，協會負有檢查賽道的責件，確實未善盡義務，也有過失；合議庭審酌一切情形，認為基隆市政府與協會的過失程度相當，比例各50%，改判協會須賠償基隆市政府483萬7481元。可上訴。（編輯：方沛清）1110118