涉虐死母狗及其6隻幼犬 嘉義飼主遭法辦

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嘉義縣水上鄉有飼主在民宅飼養母狗與幼犬未盡照顧責任，母狗全身長滿壁蝨、散發惡臭，並導致狗兒在110年底死亡。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年1月19日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）嘉義縣水上鄉某民宅飼養母狗與幼犬未盡照顧責任，母狗全身長滿壁蝨、散發惡臭，經家畜所勸導仍沒改善，去年底母狗及其6隻幼犬死亡，飼主涉違反動物保護法，遭函請警方究辦。

嘉義縣議員林緗亭今天接受中央社記者訪問表示，3個月前接獲水上鄉民生村民投訴，隔壁養了一隻母狗及數隻幼犬，不清糞便、發出惡臭，母狗全身長滿壁蝨，壁蝨四處爬，波及他家的貓、狗也受害，要求相關單位來處理。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如告訴中央社記者，接獲議員告知後派員前往飼主家中了解情況，除發現犬隻受虐，更查獲其飼養犬隻未絕育、未完成晶片寵物登記與未注射狂犬病疫苗，當場要求飼主限期改善並列管複查。

林珮如說，去年底在限期改善期間，家畜所再接獲民眾通報，母狗與6隻幼犬已死亡，屍體放置原地多日未處理，壁蝨向外擴散影響周邊道路及社區環境衛生，環保局與家畜所分工派遣消毒車進行大消毒，才避免壁蝨危害。

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林珮如指出，飼主經家畜所要求限期改善仍不作為，導致犬隻死亡後又未積極妥善處理屍體而衍生後續環境衛生問題，涉嫌違反動物保護法，已函請水上分局移送司法機關偵辦。

家畜所指出，動物保護法第6條及第25條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，倘故意傷害或使動物遭受傷害致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡者，處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金。（編輯：陳仁華）1110119