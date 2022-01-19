貢寮台2線兩輛曳引車擦撞 道路雙向封閉已排除

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新北市貢寮區台2線85.8公里處19日上午11時許發生兩輛曳引車擦撞事故，其中一輛曳引車車頭受損較為嚴重，除擋風玻璃整片破裂外掉落在地外，車頭板金也受損，另一輛曳引車則車頭外殼掉落。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年1月19日

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（中央社記者王朝鈺新北19日電）新北市貢寮區台2線85.8公里處今天上午11時許發生兩輛曳引車擦撞事故，所幸無人受傷，但因事故現場占據雙向車道，中午12時許道路仍雙向封閉，拖吊車於下午1時22分排除事故。

新北市警察局瑞芳分局上午11時31分接獲通報，貢寮區台2線85.8公里處發生交通事故，警方立即調派和美派出所、鼻頭派出所等共4名員警前往現場處理。

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警方初步瞭解，65歲劉姓男子駕駛曳引車沿台2線宜蘭往基隆方向行駛，行經事故路段時與對向51歲張姓男子駕駛曳引車發生擦撞，其中一輛曳引車車頭受損較為嚴重，除擋風玻璃整片破裂外掉落在地外，車頭板金也受損，另一輛曳引車則車頭外殼掉落。

警方表示，所幸2名駕駛都沒有受傷，經實施酒測後，2人也沒有酒精反應，車禍現場因占據雙向車道，截至中午12時50分，雙向道路仍暫時封閉執行拖吊車作業，拖吊車於下午1時22分排除事故，至於確切事故發生原因仍有待進一步調查後才能釐清。（編輯：方沛清）1110119