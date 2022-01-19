更多編輯台推薦新聞：
反聖嬰降溫效應不敵暖化趨勢 2021年名列全球史上前7熱
國際

反聖嬰降溫效應不敵暖化趨勢 2021年名列全球史上前7熱

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主
文化

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事
國際

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
COVID-19全球最新情報1/20
首頁 / 社會

獄政弊案二審 王令麟：沒行賄犯罪求判無罪

2022/1/19 18:56（1/19 19:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
東森購物董事長王令麟（前中）涉獄政弊案，一審被判刑2年2月，台灣高等法院19日二審開庭，王令麟稱沒有行賄犯罪意思，請求做出無罪判決。圖為王令麟赴高院出庭應訊。中央社記者劉世怡攝 111年1月19日
東森購物董事長王令麟（前中）涉獄政弊案，一審被判刑2年2月，台灣高等法院19日二審開庭，王令麟稱沒有行賄犯罪意思，請求做出無罪判決。圖為王令麟赴高院出庭應訊。中央社記者劉世怡攝 111年1月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北19日電）東森集團總裁王令麟被控送禮涉賄賂獄政官員，一審遭判2年2月。二審台灣高等法院今天開庭，王令麟表示，沒有行賄犯罪意思，請求做出無罪判決。

王令麟庭上表示，沒有行賄的意圖，就像他曾經擔任立法委員，做過商會理事長等，做人做事禮尚往來，過年三節，對於業務上有往來的人，基於人情義理，他的特助胡曉菁都會負責處理安排年節禮品的收送。

王令麟表示，他入監服刑以後，胡女送禮卻被認定行賄，尤其獄政人員也因此受牽連，他深感抱歉。他主觀上並沒有行賄的意圖，請求法官查明，做出無罪判決。

王令麟辯護人庭上說，一審有擴充犯罪事實而做出訴外裁判之虞，王令麟無犯罪意圖，但若以一審所認定的犯罪事實，總共行賄金額為新台幣4.6萬元，應符合貪污治罪條例中犯罪所得不足5萬元，得以減刑。

此外，本件二審，王令麟辯護律師團成員找來前高檢署檢察長、現任律師陳守煌加入。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

全案緣於，王令麟因東森力霸掏空案於民國102年遭判刑3年10月定讞，同年11月入獄服刑；他入獄服刑後爆出行賄獄政官員，藉此在獄中換來特權，台北地檢署104年1月間依違反貪污治罪條例等罪，起訴前台北監獄副典獄長蘇清俊、前台中監獄副典獄長趙崇智、王令麟、胡曉菁等23人。

一審台北地方法院108年10月間宣判，認定王令麟成立交付賄賂罪，判處2年2月徒刑，褫奪公權3年。經上訴，二審由高院審理。（編輯：張銘坤）1110119

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族