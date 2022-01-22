墓園旁開賭場養狗把風 高市警突破關卡逮42人

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高雄莊姓賭場負責人為防堵警方取締，刻意將賭場設在大寮郊區墓園旁，進入不僅須經過產業道路由交通車接送，還養狗把風，警方22日當場查獲42人，並查扣天九牌1副及賭資新台幣8萬元、抽頭金1萬2000元等證物。（林園警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年1月22日

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（中央社記者洪學廣高雄22日電）莊姓賭場負責人為防堵警方取締，刻意將賭場設在大寮郊區墓園旁，進入不僅須經過產業道路由交通車接送，還養狗把風。林園警分局今天突破重重關卡，當場查獲42人及賭資等。

高雄市政府警察局林園分局上午發布新聞稿表示，警方清查廢棄工廠、空屋等發現轄內疑有賭場流竄躲藏，經蒐證向高雄地方法院聲請搜索票，今天派員前往大寮區內厝段某鐵皮屋搜索。

警方指出，當場查獲賭場負責人、把風人員、司機及賭客等共42人，並查扣天九牌1副及賭資新台幣8萬元、抽頭金1萬2000元等證物。

警方調查，55歲莊姓男子經營賭場為避免遭警方取締，不但選定靠近郊區墓園開設賭場，進去要經過一大段產業道路，賭客出入均由交通車接送，且莊男還聘請30歲譚姓男子當司機、62歲陳姓男子把風，賭場還養了狗看門。

警方經布線探訪，突破重重關卡，一舉查獲現場42人在不到10坪密閉鐵皮屋內涉聚賭。

全案經警方詢問後，莊男等3人依賭博罪嫌，移請高雄地檢署偵辦，賭客39人依社會秩序維護法裁處。（編輯：戴光育）1110122