男子陷溫柔鄉遭詐近300萬 警逮嫌竟是男扮女

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台北市警案局刑事警察大隊表示，一名男子日前在臉書結識外貌姣好的女網友，日久生情後，不料卻因此誤入詐騙陷阱，男子匯出近新台幣300萬元後才知受騙，北市警循線逮4嫌送辦，發現女網友實為男兒身。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年1月23日

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（中央社記者黃麗芸台北23日電）北市一名男子日前在臉書結識外貌姣好的女網友，日久生情後，女網友便以各種理由借錢，男子匯出近新台幣300萬元後才知受騙，北市警循線逮4嫌送辦，發現女網友實為男兒身。

台北市警案局刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，去年9月間接獲被害男民眾報案，稱其於民國109年5月在臉書收到大頭貼為美女照的網友相加好友，隨後雙方經常以通訊軟體傳訊或語音通話交談，雙方日久生情，不料卻因此誤入詐騙陷阱。

警方經初步查證研判應為集團性詐欺案，立即報台北地檢署檢察官指揮，並和台中市警察局刑事警察大隊、霧峰和大雅分局共組專案小組偵辦。

經調查了解，此詐欺集團透過盜用美女頭像申請臉書假帳號，藉此亂槍打鳥搭訕陌生男網友，進而假意培養感情取得被害人信任後，再以各種話術詐財。

本案被害人便是落入此詐騙圈套，對女網友深信不疑的他，聽聞女方陸續假稱要商借生活費、償還學校餐費、補學分費用及償還地下錢莊欠款等理由，他為維繫感情便陸續匯款近300萬元至女方指定帳戶，直到去年8月又被索要鉅額款項，猶豫未給竟遭對方斷聯，透過查證後才驚覺遭騙。

專案小組經抽絲剝繭分析清查各項資料，陸續查明犯嫌身分，先於去年10月底查緝主嫌間話務手24歲林男到案，後續又於去年11月和今年1月陸續查緝車手共犯28歲鄒女（姐）、19歲陳男和26歲鄒男（弟）等3嫌到案。

警方發現，集團犯案期間，多由林男假扮女生和被害人傳訊聊天，他還會模仿女聲和被害人語音通話聊天，目前已知有2男因此遭詐，將持續擴大清查有無其他被害者。

全案詢後將4嫌依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪移送北檢偵辦。（編輯：方沛清）1110123