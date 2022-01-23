假網拍騙術改變型態 刑事局揭歹徒變身成偽買家

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（中央社記者黃麗芸台北23日電）刑事局今天指出，去年全國詐欺案逾2成為假網拍，近來發現歹徒一改一頁式廣告的偽賣家老招騙術，竟變身偽買家佯稱無法下單網購，誘騙賣家填個資再盜刷行騙，提醒民眾留心。

刑事局今天發布新聞稿表示，統計去年全國假網拍受理件數達5667件，占全般詐欺比例22.81%，財損金額達新台幣3億餘元。

由於以往歹徒所用假網拍詐騙手法均喬裝成「賣家」，透過一頁式廣告、社交平台張貼不實商品廣告以取得消費者信任購買；刑事局指出，近期發現歹徒騙術大玩角色互換，竟偽裝成網拍「買家」並佯稱網購無法下單，再聯手假客服誘騙賣家掃QR code填寫信用卡號或迫使線上刷卡，進而盜刷、詐財。

新北市一名30歲王姓網拍業者在拍賣平台販售休閒背包，日前接獲一名買家聲稱要買包卻因系統異常無法下標，並稱網頁跳出拍賣平台系統訊息及QR code，請其通知王姓女子掃描驗證後，才能讓買家在平台下單購物。

不疑有他的王女便掃描連結，視窗隨即跳出平台客服要求王女點入一陌生網址，並填入電話、信用卡號等個資，佯稱王女收到簡訊驗證碼即完成程序且不會真的扣款，但王女事後複查帳戶才驚覺被扣款2萬3000元遭詐。

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另，桃園市一名30歲蕭姓業者也同樣收到陌生買家來訊，聲稱要網購卻遭遇結帳失敗等問題，並以前案同樣詐騙手法要蕭男掃描QR code後聯繫客服處理，結果蕭男多次刷卡後就和客服失聯，求助警方才知遭詐7萬6240元。

刑事局分析，近期歹徒轉換網購買、賣家角色行騙，民眾可透過4個步驟防詐，包括，切勿點擊/掃描不明連結或QR code；仔細觀察賣場簡訊或頁面，是否夾帶簡體字或字形相近的字體是否遭變異；查詢刑事局165反詐騙諮詢專線所提供相關詐騙網頁、名單；加入趨勢科技防詐達人LINE好友，過濾可疑連結。（編輯：李錫璋）1110123