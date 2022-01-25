館長陳之漢辱罵吳宗憲案 二審判賠80萬元及道歉

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（中央社記者劉世怡台北25日電）藝人吳宗憲不滿「館長」陳之漢直播時辱罵他而提告。陳之漢刑事部分獲緩刑確定，民事部分，一審判賠償吳宗憲新台幣80萬元，並須刊登道歉聲明；陳提上訴，二審今天駁回上訴。

館長陳之漢民國109年7月底赴一審台北地方法院刑事庭，在庭上承認辱罵吳宗憲，但強調是因先被吳宗憲嗆聲才出口反擊，「吳宗憲罵人雖都不帶髒字，但不代表他說的就是對的，我只是多說了一句『呷洨』，偵查時檢察官跟我說，這句話犯規，我也就認了」。

刑庭一審法官當天提議以附條件緩刑的方式，以啟自新，條件為繳付10萬元，且2年緩刑期間內，不得辱罵吳宗憲。陳之漢回答，他可以馬上給錢，承諾後續會克制對吳宗憲的言論。吳宗憲當天未到庭。

一審台北地院審酌陳之漢認罪，判拘役58天，得易科罰金，緩刑2年，須向公庫支付新台幣10萬元及2年內不罵吳宗憲，因未上訴已確定。

民事求償部分，一審北院判陳之漢賠償吳宗憲80萬元，並須刊登道歉聲明，陳之漢不服提起上訴；二審由台灣高等法院審理，今天宣判，陳之漢及吳宗憲均未到庭聆判。

二審高院今天判決駁回上訴，全案還可上訴。（編輯：方沛清）1110125