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花蓮男酒後持自製獵槍射穿鄰居客廳 幸無人受傷

2022/1/25 12:19
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（中央社記者張祈花蓮縣25日電）花蓮秀林鄉水源村47歲高姓男子與馬姓鄰居長期不合，高男日前酒後帶著自製獵槍朝馬男家門射擊1發，所幸屋內住戶無人受傷，警方獲報後，依殺人未遂等罪將高男移送偵辦。

花蓮吉安警分局偵查隊長王世光今天接受媒體聯訪表示，23日晚間9時許，轄內水源派出所接獲民眾通報槍擊案件，馬姓報案人稱，晚間與家人在屋內聊天，突然聽到槍聲，客廳牆面被子彈貫穿，雖然沒有受傷，但家人受到驚嚇。

員警獲報後，隨即封鎖現場，由鑑識人員採證，王世光指出，員警循線調查，發現隔壁鄰居高男涉有重嫌，前往高男住處，在倉庫內查扣犯案用獵槍1支、喜得釘1枚、鋼珠1包等證物。

警方調查發現，開槍的高男與馬男是鄰居，2人長期有嫌隙，今年1月馬男砸毀高男車輛，才剛和解，高男23日晚間酒後持自製獵槍到馬男家門前，朝屋內射擊1發，貫穿客廳矽酸鈣隔板造成毀損，犯案後持槍返家。

王世光指出，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、恐嚇、毀損等罪名移送偵辦。（編輯：陳仁華）1110125

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